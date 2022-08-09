Российского водителя задержали за наезд на остановившего его инспектора ГИБДД

Под Иркутском водитель на Porsche Macan превысил скорость и наехал на инспектора ГИБДД

В Иркутской области следователи задержали 42-летнего россиянина за применение насилия в отношении полицейского. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ночью 6 августа в городе Бодайбо сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Porsche Macan из-за того, что водитель превысил допустимую скорость. Когда инспектор ДПС попросил мужчину показать документы, тот тронулся с места и наехал на полицейского, после чего скрылся с места происшествия.

В результате сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения. Было возбуждено уголовное дело, водителю грозит до 10 лет колонии.

Следователи направили в суд ходатайство о помещении мужчины в СИЗО.