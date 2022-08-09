«Транснефть» объявила о штатном транзите нефти в Польшу и Германию

«Транснефть»: транзит нефти по северной ветке «Дружбы» в Польшу и Германию идет штатно

Транзит нефти в направлении Польши и Германии идет по северной ветке нефтепровода «Дружба» через Белоруссию, поставка осуществляется в штатном режиме. Об этом говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Транснефти».

Также в компании подтвердили, что поставки российской нефти транзитом через территорию Украины были остановлены.

Компания перестала прокачивать российскую нефть в Европу утром 4 августа. Транзит был остановлен, так как российская сторона не могла провести платеж за него в условиях санкций Евросоюза (ЕС). При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается, рассказал советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

В «Транснефти» добавили, что сейчас прорабатываются альтернативные варианты оплаты услуг за транзит российской нефти через Украину, также компания направила обращение в Газпромбанк для получения от европейского регулятора разрешения проводить платежи.