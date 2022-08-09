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В России придумали способ найти триллионы рублей на промышленность

ВЭБ.РФ предложил привлекать до 10-15 трлн рублей в год в промышленность с помощью ГЧП

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Финансовая госкомпания «ВЭБ инфраструктура», «дочка» ВЭБ.РФ, придумала способ привлекать до 10-15 триллионов рублей частных инвестиций в год на промышленность — достичь этой цели поможет механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). «Ведомости» ознакомились с соответствующей презентацией.

Поддержку промышленных проектов частными деньгами «ИнфраВЭБ» объяснила необходимостью «ускоренного решения вопросов импортозамещения», а также «недостаточным объемом внутреннего рынка для реализации крупномасштабных проектов». Для решения этих проблем предлагается активнее использовать концессию (передачу госсобственности в частное пользование), а также механизм, получивший название «корпоративное ГЧП», и опционы, позволяющие инвестору получать контроль в проектной компании.

Корпоративное ГЧП подразумевает, что стратегические объекты будут передавать в собственность и управление частным инвесторам с инвестобязательствами (реконструкция и дальнейшая эксплуатация). Так государственные или муниципальные предприятия могут поступать с проблемными убыточными активами, заявила «ИнфраВЭБ».

Для крупных промпредприятий, например, для производств по добыче полезных ископаемых, компания предлагает концессионную модель. Сейчас концессии применяются в инфраструктурных проектах (в том числе для транспорта и туризма). Однако для перехода на такую модель в промышленности потребуется ряд законодательных изменений, в том числе в ФЗ № 224 «О ГЧП» и ФЗ № 115 «О концессионных соглашениях».

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Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель указал, что для инвесторов такие вложения будут окупаться очень долго. «Специфика практически любого ГЧП-проекта — это долгосрочность инвестирования и окупаемости, что является основными рисками (особенно в период экономической турбулентности и неопределенности) как для государства и бизнеса, так и для банков, которые неохотно предоставляют заемный капитал вдолгую. По этой причине инициатива потребует более гибкого подхода и применения новых инструментов, которые должны сначала получить свое нормативное закрепление в законодательстве», — объяснил он.

По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, упор в развитии ГЧП в промышленности следует сделать на проекты с гарантированным сбытом, так как это «долгосрочный инструмент с повышенной доходностью и низким риском». Например, модель подойдет для отечественной микроэлектроники — эта отрасль обеспечена гарантированным спросом со стороны госкомпаний и госбанков. Если в России начнут применять предложенные «ИнфраВЭБ» механизмы, по оценкам Гришунина, в год отрасль сможет привлекать свыше 10-15 триллионов рублей в год, что «в идеальном сценарии» потенциально даст экономике до 6-8 процентов роста ВВП.

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Софья Ермакова
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