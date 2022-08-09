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Диетолог рассказал о вреде некоторых видов макарон

Диетолог Калинчев: макароны не из твердых сортов пшеницы вредны для людей с ожирением

Фото: Danijela Prijovic / Unsplash

Эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал о вреде некоторых видов макарон в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, макароны не из твердых сортов пшеницы вредны для людей с избыточным весом и ожирением.

Специалист отметил, что макароны из твердых сортов следует варить по инструкции. «Они должны оставаться твердыми, как бы недоваренными, иначе они ничем не будут отличаться от дешевых макаронных изделий из мягких сортов пшеницы», — сказал он.

Калинчев добавил, что продукты не из твердых сортов пшеницы, включая хлеб, очень быстро перевариваются, вызывая выброс инсулина с последующим накоплением жира.

Ранее врач-диетолог Лиза Московиц перечислила группы продуктов, которые могут спровоцировать приступ изжоги. По ее словам, среди прочего при проблемах с желудком стоит исключить или сильно сократить в рационе цитрусовые, острую и жареную пищу.

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Марина Совина
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