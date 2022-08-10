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Россиянка разбилась насмерть накануне дня рождения

Под Красноярском девушка снимала клип ко дню рождения, упала с высоты и разбилась

Фото: ТВК Красноярск

В Дивногорске под Красноярском 23-летняя девушка снимала клип к своему дню рождения, упала с четырехметровой высоты и разбилась насмерть. Об этом сообщает портал NGS.24.ru.

По предварительным данным, россиянка вместе с подругой приехала на смотровую площадку набережной, чтобы снять видеоролик. Она перелезла через перила, однако оступилась и рухнула на бетонное основание.

Подруга погибшей рассказала, что девушка выросла в детдоме, после она устроилась на работу в продуктовый магазин.

«Погибла она за час до своего дня рождения — хотела снять себе к празднику ролик с черными крыльями за спиной», — указала собеседница портала.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть. Красноярские следователи начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области восьмилетний мальчик покончил с собой в день рождения матери. По предварительной версии, мальчик хотел напугать родных и пошел на этот шаг неосознанно.

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Анна Щербакова
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