В Челябинске начали лечить детей с генетической карликовостью

Медики Челябинской областной детской больницы начали лечить пациентов с ахондроплазией

Врачи Челябинской областной детской больницы начали лечить детей с ахондроплазией. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, генетическая карликовость поражает одного из сорока тысяч новорожденных. Ранее медики боролись с недугом посредством хирургических вмешательств с применением аппаратов Илизарова, призванных удлинить кости. Однако в августе 2021 года в Европейском союзе лицензировали препарат «Восоритид», который способен помочь таким пациентам.

По информации издания, дорогостоящий препарат, стоимость годового курса которого составляет около 20 миллионов рублей, закупил президентский благотворительный фонд «Круг добра». Всего в России сейчас 40 человек, которые начали терапию, а в Челябинске смогут вылечить 10 юных пациентов. Двоим из них — Ванессе и Всеволоду — уже сделали первый укол роста.

«Препарат достаточно прост в применении, ставится, как инсулин, подкожно. Причем есть несколько зон для введения: живот, плечи, ноги и ягодицы. Все пациенты постоянно со мной на связи. Раз в год состояние детей и результаты лечения будут контролировать в федеральных центрах», — заявила врач-генетик детской областной больницы Алена Побединская.

В июле высокотехнологичные кувезы для новорожденных появились в больнице Казани. Медицинское оборудование передал в учреждение благотворительный фонд «Линия жизни». Всего в больницу направили пять инкубаторов для интенсивной терапии и семь аппаратов для удаления мокроты из легкого и жидкого секрета из носа общей стоимостью 15 миллионов рублей.

