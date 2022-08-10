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Глава Крыма пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки

Глава Крыма Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки

Фото: Mulch / ТАСС

Всем жителям крымского поселка Новофедоровка, пострадавшего от взрывов, окажут помощь в восстановлении потерянного имущества. Это пообещал глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, в настоящее время работают комиссии по оценке ущерба, составляются списки пострадавших. После того как Следственный комитет России (СК РФ) завершит оценку последствий, власти региона сразу приступят к работам по восстановлению.

Аксенов добавил, что также местным жителям выплатят соответствующую компенсацию. «Без поддержки никого не оставим», — подчеркнул глава Крыма.

Взрывы в районе поселка Новофедоровка в Крыму произошли 9 августа. Погиб один человек — им оказался 58-летний местный житель. В министерстве обороны России сообщили, что серия взрывов произошла на территории военного аэродрома Саки, где сдетонировали авиационные боеприпасы.

Позже в военном ведомстве сообщили, что в качестве основной причины взрывов боеприпасов на аэродроме рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

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Сергей Истомин
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