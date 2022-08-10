В Португалии загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО

В Португалии загорелся объект наследия ЮНЕСКО — парк в горах Серра-да-Эштрела

В Португалии загорелся национальный парк в горах Серра-да-Эштрела. Место относится к объектам всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию RTP.

Протяженность парка достигает 13 километров. Возгорание началось утром в субботу, 6 августа. На данный момент огонь охватил 3,6 тысячи гектаров. В парке произрастают уникальные тисовые деревья и многовековые дубы. Местные власти отметили, что ущерб растениям будет невосполнимым.

«Тисовых деревьев остается мало. Если из-за пожара пострадает их способность к регенерации и производству семян, они исчезнут полностью», — подчеркнул представитель Национального института сельскохозяйственных и ветеринарных исследований страны Жорж Капелу.

Ранее загорелся объект всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Коми — пожар произошел в национальном парке «Югыд ва». 2 августа площадь пожара составляла около 50 гектаров. Предположительно, возгорание произошло на берегу озера в районе реки Большой Паток из-за непотушенного костра.