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Про Фантомаса выпустят новые фильм и сериал

Про персонажа французской литературы Фантомаса выпустят новые фильм и сериал

Кадр: Фильм «Фантомас»

Про персонажа французской литературы и кинематографа Фантомаса выпустят новые фильм и сериал. Об этом сообщает Variety.

Права на адаптацию франшизы приобрели продюсер Вассим Беджи и компания SND. О том, когда именно выйдут шоу и фильм, не уточняется.

Как отметил Беджи, Фантомас был источником вдохновения для некоторых величайших художников 20-го века, включая поэта-сюрреалиста Гийома Аполлинера, а также «первым западным суперзлодеем, представленным в формате сериала и в комиксах». По словам продюсера, в новых проектах этого персонажа сделают еще более мрачным.

Созданный в 1911 году Марселем Алленом и Пьером Сувестром Фантомас является одним из самых популярных вымышленных персонажей Франции и фигурирует в 32 романах писателей. Первые пять фильмов об этом герое снял пионер немого кинематографа Луи Фейад. Роль самого Фантомаса исполнил Рене Навар. Российским зрителям этот персонаж в большей степени известен по кинотрилогии Андре Юнебеля.

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Марина Погосян
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