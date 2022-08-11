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В Германии рассказали о сложностях установления потолка цен на нефть из России

Канцлер ФРГ Шольц заявил о продолжении обсуждений о потолке цен на нефть из России

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Обсуждения об установлении потолка цен на российскую нефть продолжаются, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова приводит ТАСС.

Страны G7 в последние месяцы активно ищут способ реализации этого плана. Глава ФРГ рассказал, что ввести предельные цены на топливо из России получится, только если это будет организовано глобально, однако пока мешают технические сложности.

О том, что государства-члены «Большой семерки» рассматривают установление максимальных цен на нефть из России, стало известно в конце июня. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, данная мера позволит сократить прибыль Москвы от торговли ресурсами.

В начале августа министр финансов США Джанет Йеллен, общаясь с немецким коллегой Кристианом Линднером, высоко оценила ключевую роль Германии как председателя в G7 в обсуждении предельных цен на нефть из России. Она отметила, что «в обсуждениях на техническом уровне» был достигнут явный прогресс.

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Мария Грушко
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