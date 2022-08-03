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США и Германия обсудили потолок цен на нефть из России

Главы Минфина США и ФРГ Йеллен и Линднер обсудили потолок цен на нефть из России
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен . Фото: Charles Mostoller / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с немецким коллегой Кристианом Линднером потолок цен на российскую нефть и помощь Украине. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Отмечается, что Йеллен высоко оценила ключевую роль ФРГ как председателя в G7 в обсуждении предельных цен на нефть из России, а также в прогрессе, который был достигнут «в обсуждениях на техническом уровне».

В министерстве добавили, что в ходе телефонного разговора Йеллен также заявила об «острой необходимости реагировать на краткосрочные потребности в экономической помощи, которые испытывает Украина».

О том, что государства-члены «Большой семерки» рассматривают установление максимальных цен на нефть из России, стало известно в конце июня. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, данная мера позволит сократить прибыль Москвы.

Цены на нефть в мире могут взлететь до «стратосферических» 380 долларов за баррель, если Россия значительно снизит объемы добычи топлива в ответ на санкции Евросоюза и США, считают аналитики банка JPMorgan.

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Марина Совина
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