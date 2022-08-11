Сеул задумал отказаться от квартир в стиле «Паразитов»

Сеул задумал отказаться от квартир, как в фильме «Паразиты», после смертельных наводнений

Власти Сеула задумали отказаться от строительства и сдачи в аренду квартир в стиле оскароносного фильма «Паразиты». К такому решению администрацию подтолкнули обрушившиеся на столицу Южной Кореи смертельные наводнения, сообщает The Guardian.

Речь идет о «банчжиа» (banjiha) — полуподвальных квартирах. Такое жилье обычно покупают или арендуют люди с небольшим доходом, что делает его символом растущего классового неравенства в Южной Корее.

Кроме того, подобные квартиры могут быть опасными для жизни во время стихийных бедствий. Так, во время обрушившихся на Сеул в начале августа сильных ливней погибло как минимум три человека, проживавших в «банчжиа».

По словам чиновников, городские власти будут консультироваться с правительством по поводу пересмотра закона о строительстве, чтобы полностью запретить использование подвальных и полуподвальных помещений в жилых целях. Мэрия планирует дать владельцам подобных квартир 10-20 лет на то, чтобы переоборудовать их под нежилые помещения, такие как склады или подземные парковки. Власти также пообещали переселить жителей «банчжиа» в государственное арендное жилье.

Согласно официальным данным, в 2020 году в Сеуле насчитывалось около 200 тысяч полуподвальных квартир — около пяти процентов жилого фонда города. При этом в будущем они станут еще опаснее для проживающих в них людей, так как природные катаклизмы станут чаще и мощнее на фоне глобального потепления.

Ранее иностранцы высмеяли в сети квартиру в стиле «Паразитов», которую предложили для аренды в Санкт-Петербурге. Жилье площадью 10 квадратных метров отличается расположенными прямо над кухней душем и унитазом. Отмечается, что почти всю площадь жилища занимает спальное место.