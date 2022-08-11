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Вышел трейлер нового сезона «Рика и Морти»

Студия Adult Swim представила официальный трейлер шестого сезона сериала «Рик и Морти»

Студия Adult Swim представила официальный трейлер шестого сезона мультсериала «Рик и Морти». Ролик доступен на YouTube.

В трейлере герои сериала Рик и Саммер оказываются в заложниках у инопланетных террористов. Также семейство Санчезов переживает атаку роботов.

Ранее студия Adult Swim назвала дату выхода нового сезона мультсериала «Рик и Морти». Отмечается, что премьера шестого сезона состоится 4 сентября. Джастин Ройланд вновь озвучит двух главных героев. В озвучке сериала также приняли участие Сара Чок, Криса Парнелл и Спенсер Грэммер.

Марина Совина
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