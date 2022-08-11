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Россиянам назвали стоимость отдыха в популярных отелях Сочи в бархатном сезоне

TourDom: 10 дней в четырехзвездочном отеле Сочи в сентябре обойдется в 155 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

Отдых в четырехзвездочной гостинице в Сочи в сентябре обойдется от 155 тысяч рублей на двоих. Стоимость размещения в популярных отелях курорта россиянам назвали специалисты портала TourDom.ru.

Как рассказали представители туриндустрии, в ряде наиболее востребованных гостиниц уже наблюдается дефицит мест в бархатном сезоне. Тем не менее, туристы еще могут найти доступные варианты для отдыха. 

Например, проживание в гранд-отеле «Жемчужина» с заездом 11 сентября на 10 дней обойдется в 155 тысяч рублей на двоих. Также для бронирований доступен City Park Hotel Sochi — десятидневный отдых с питанием на базе завтраков выйдет минимум в 173 тысячи рублей. 

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Для желающих отдохнуть по системе «все включено» специалисты порекомендовали рассмотреть гостиницу категории четыре звезды Bridge Resort. Десять ночей в стандартном двухместном номере с заездом 5 сентября стоят от 288 тысяч рублей. Пятизвездочный Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi предлагает провести отпуск с 5 по 15 сентября в двухместном полулюксе с видом на море за 700 тысяч рублей за двоих. Если заезжать на неделю позже, то стоимость снижается почти на 100 тысяч.

Ранее стало известно, что цена семидневного проживания в ряде эконом-отелей Сочи в августе достигла 140 тысяч рублей. Так, в компании «Интурист» заявили, что по уровню цен гостиницы курорта уже обошли турецкие объекты размещения. Причиной подобного явления, по мнению экспертов, стало ограниченное транспортное сообщение с другими городами Черноморского побережья. 

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Валентина Процкова
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