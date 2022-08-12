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Российский платеж за транзит нефти через Украину в Чехию поступил в банк

Советник главы «Транснефти» заявил об оплате Чехией транзита нефти из России через Украину

Фото: David W Cerny / Reuters

Оплата за транзит нефти через Украину поступила на счет банка-получателя. Об этом РИА Новости сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Есть информация о поступлении денег на счет банка-получателя. Ждем подтверждения о прохождении средств от "Укртранснафты", чтобы можно было открыть прокачку на Чехию», — прокомментировал Демин. Поступившие платежи в компании пообещали учесть при дальнейших взаиморасчетах.

Украинская государственная компания «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. «Транснефть» заявляла, что транзит остановлен, поскольку российская сторона не может провести платеж за него в условиях санкций Евросоюза.

Позднее Венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Уточнялось, что, если прокачка сырья начнется в среду, оно поступит по нефтепроводу в Словакию утром в четверг.

Ранее «Нафтогаз Украины» заявил, что компания «Укртранснафта» возобновила транспортировку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии.

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Варвара Кошечкина
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