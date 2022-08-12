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Стены монастыря в Кириллове превратят в огромный экран для показа фильмов

Кирилло-Белозерский музей-заповедник примет участие в акции «Ночь кино» 27 августа

Фото: Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Кирилло-Белозерский музей-заповедник в Вологодской области примет участие во всероссийской акции «Ночь кино». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Мероприятие пройдет в субботу, 27 августа. Фасад Казанской башни XVII века и другие фортификационные сооружения монастыря превратят в огромный экран, на котором покажут документальные кадры со съемок фильма «Достояние республики» 1970 года. Кроме того, зрители смогут увидеть фрагменты из фильмов, снятых в самом Кириллове.

В рамках акции также представят картины художника Бориса Горбунова и проект Арт-пространства Fabrica «Нити искусства» с видеоинсталляцией картин вологодских художников Джанны Тутунджан и Георгия Попова.

Ранее, 5 августа, в Нальчике открылся двухдневный фестиваль уличного кино, на котором показали короткометражные фильмы молодых режиссеров. Мероприятие в Зеленом театре является частью всероссийского проекта, который поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

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Мария Гейн
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