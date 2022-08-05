В Нальчике в Зеленом театре состоится двухдневный фестиваль короткометражных фильмов

В Нальчике открылся двухдневный фестиваль уличного кино, на котором покажут короткометражные фильмы молодых режиссеров. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, мероприятие в Зеленом театре является частью всероссийского проекта, который поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Данный фестиваль уличного кино станет самым масштабным просмотром кино под открытым небом.

Известно, что помимо Нальчика кинопоказы состоятся и в тысячи других городов России. В конкурсной программе фестиваля в Кабардино-Балкарии представлены девять работ, которые отобрали из более чем тысячи заявок. Победителю достанется главный приз — 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии прошло состязание по стрельбе из традиционного лука «Мәргән уҡсы». В межрегиональном соревновании приняли участие около 100 лучников из Калмыкии, Башкирии, Пермского края, Челябинской, Астраханской и Омской областей, а также из Москвы и Екатеринбурга. Победители определялись в пешем и конном турнирах и в разных техниках стрельбы.