Описано развитие конфликта между США и Китаем

Политолог Коновалов заявил, что у США нет сил на прямой конфликт с Китаем

США слишком зависимы от Китая для того, чтобы вступать с ним в прямую конфронтацию. Кроме этого, у Америки нет для этого сил, считает военный эксперт, политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Возможное развитие конфликта между странами он описал в разговоре с «Лентой.ру».

Методы противостояния

«Проблема США состоит в том что Китай не может быть их полноценным военным противником, — заявил Коновалов. — Американская экономика достаточно сильно зависит от товарооборота с Китаем, а также от экономических позиций Китая в мире в целом».

Так, уточнил эксперт, США необходимы производимые Китаем полупроводники. «Это критичный момент для американской экономики», — отметил политолог.

В данной ситуации у США есть только один рычаг давления — попытаться разыграть украинский сценарий, счел Коновалов. По его словам, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси — прямая провокация Китая на то, чтобы реализовать этот план. .

Визит госпожи Пелоси на Тайвань — это очевидная попытка использовать украинский сценарий. В понимании США, Тайвань для Китая то же, что для России Украина. В этом их просчет. Разыгрывание этого сценария — это единственный метод который они могут использовать Иван Коновалов политолог

Развитие конфликта

США и Китай — слишком равноценные противники, подчеркнул Коновалов. Кроме этого, из-за зависимости Вашингтона от Пекина первый не пойдет на решительное обострение конфликта. «Соединенные Штаты и дальше будут использовать различные инструменты для того, чтобы провоцировать Китай и одновременно пытаться ему объяснить что он должен перестать быть союзником России», — высказался военный эксперт.

Он добавил, что между Москвой и Пекином нет договоренностей, скрепленных письменно, которые бы констатировали союз стран. Однако, считает Коновалов, это очевидно и без международных документов.

На прямую военную конфронтацию с Китаем у Соединенных Штатов нет сил. Но они будут заниматься провокациями, которые станут приобретать все более изощренный характер. Это, безусловно, так Иван Коновалов политолог

Визит Пелоси

Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване 2 августа, несмотря на то, что днем ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес политика, заявив, что если ее визит состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

Пелоси объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с ее поездкой.

В день приземления самолета американского спикера Китай начал масштабные учения в трех акваториях вокруг Тайваня и закрыл авиасообщение вокруг острова до 7 августа. 4 августа армия КНР приступила к масштабным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Кроме того, после визита Пелоси на Тайвань Пекин собрался ввести санкции против спикера и ее ближайших родственников, а также приостановил поставки песка на остров и заявил о паузе импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня.