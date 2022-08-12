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Лебедев раскритиковал российский стендап

Блогер Артемий Лебедев назвал несмешным и трусливым юмор в российском стендапе

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал несмешными шутки российских стендап-комиков, обвинив их в трусости. Юмористов он раскритиковал в видеообзоре новостей, доступном на его YouTube-канале.

Лебедев отметил, что недавно побывал на стендап-выступлении, участники которого шутили на английском языке. Блогер добавил, что на русском языке подобный жанр кажется ему не таким смешным. «Кстати, вообще русский стендап довольно-таки ссыкливый и довольно-таки несмешной. То есть так, чтобы люди пошутили так, чтобы сразу на следующий день к ним пришел Роскомнадзор, и всех посадили, так у нас боятся шутить. Хотя на самом деле в той же Америке шутят совершенно спокойно», — заявил он.

Ранее Лебедев рассказал, что друзья с Украины обиделись на него после того, как он съездил в Донецкую народную республику (ДНР) и города Запорожской области и снял видео об этом. Блогер выразил уверенность в том, что не совершил ничего плохого в своем путешествии.

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Олег Давыдов
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