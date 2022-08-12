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В России заявили о провале западных санкций

Постпред РФ в Вене Ульянов заявил, что антироссийские санкции полностью провалились
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов . Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале заявил о провале введенных против Москвы западных санкций.

«Главный вывод, который мы можем и должны сделать на основании опыта, полученного почти за последние 6 месяцев: антироссийские санкции полностью провалились. Это факт», — отметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Марина Совина
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