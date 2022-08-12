Небензя оценил готовность соглашения по иранской ядерной сделке

Постпред России Ульянов заявил, что текст документа о восстановлении СВПД почти согласован

Текст документа о восстановлении иранской ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) согласован практически полностью. Такую оценку дал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Известиям».

«В принципе, можно считать, что текст согласован практически полностью. У иранской стороны возникали отдельные вопросы в отношении буквально нескольких слов, нескольких строчек. Все остальное считается согласованным», — предположил он.

Дипломат при этом допустил, что именно последние несколько строчек теоретически могут стать камнем преткновения, поскольку такое уже произошло в ходе венских переговоров.

«Надеюсь, что этого не произойдет. Текст [соглашения] неплохой, представляет собой очень разумный компромисс. Это тот вариант, когда все в принципе довольны и при этом все испытывают определенную неудовлетворенность по поводу отдельных положений проекта. Но это значит, что пакет хороший, взвешенный, так и должно быть в ходе многосторонних переговоров», — пояснил Небензя.

Постпред считает, что стороны «подошли к финалу: либо провальному, либо успешному» и «длительных переговоров в обозримом будущем не будет». Он допустил, что Иран может предложить какие-то поправки к финальному, по мнению Запада, тексту.

«Это уже то ли третий, то ли четвертый финальный текст, который я помню, начиная с марта. То есть ситуация непонятная. Мы будем иметь лучшее представление о том, где мы находимся, на следующей неделе, может быть, даже в самом начале следующей недели», — резюмировал дипломат.