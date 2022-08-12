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В части российского региона объявили карантин из-за африканской чумы свиней

В Татарстане на территории 22 районов объявили карантин из-за африканской чумы свиней

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В Татарстане на территории 22 районов объявили карантин из-за африканской чумы свиней. Соответствующий указ подписал глава региона Рустам Минниханов, он опубликован на его официальном сайте.

Согласно документу, карантин действует с 11 августа до особо распоряжения. Всего в Татарстане выявили три очага чумы свиней — на территории Верхнеуслонского и Спасского районов республики.

В карантинных районах региона, где располагаются хозяйства, содержащие свиней, запретили появление посторонних, перемещение и убой животных, а также продажу продуктов убоя и кормов. На территории также запрещен въезд транспорта, который не задействован в ликвидации очага африканской чумы свиней.

В угрожаемую зону вошли территории, которые прилегают к очагу в радиусе пяти километров.

Африканская чума свиней — особо опасная заразная болезнь домашних и диких декоративных свиней. Она не представляет опасности человека, но смертность восприимчивых животных достигает ста процентов. Источником инфекции являются больные и переболевшие свиньи и кабаны.

Ранее в Ермаковском районе Красноярского края ввели карантин из-за обнаружения в туши медведя трихинеллеза. Специалисты обнаружили паразита в туше убитого медведя. Из-за него на участке леса запретили охоту на восприимчивых животных, также в некоторых районах запретили проведение ярмарок, выставок и мероприятий, которые связаны с передвижением животных.

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Анастасия Шейкина
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