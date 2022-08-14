Во Франции заявили об обернувшихся против Европы антироссийских санкциях

Agoravox: санкции против России обернулись против Европы

Введенные Западом антироссийские санкции обернулись против Европы. Такое мнение выразил колумнист французского портала Agoravox Кальман Шнур (Kalman Schnur).

По его мнению, европейские политики приняли самоубийственное решение, приняв «обоюдоострые санкции». В статье Шнур привел заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который 1 марта обещал вести «тотальную экономическую и финансовую войну с Москвой» и довести ее до крушения российской экономики.

Вместе с тем, напомнил журналист, с тех пор рубль значительно укрепился. В частности, через неделю после начала российской спецоперации на Украине за него давали 0,61 евроцента, однако к 30 июня курс рубля вырос до 1,8 евроцента. Как считает Шнур, немалую роль в этом сыграло решение Кремля требовать оплаты за российский газ в рублях.

Россия получает рубли в обмен на свои углеводороды, цены на которые стремительно растут из-за наших же санкций, сделавших эти углеводороды дефицитом Кальман Шнур колумнист

Угроза протестов из-за санкций

В статье Шнур также раскритиковал власти ЕС за решение отказаться от российского газа в том числе и из-за экологических последствий и затронул тему политических и социальных протестов в Европе из-за дороговизны отопления. «Мы уже дожили до того, что выражение "голодные бунты" касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?», — отметил он.

Ранее члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун предрекли протесты из-за ситуации с газом. По их словам, антироссийские санкции в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут социальный протест. «В недавнем опросе 44 процента респондентов заявили, что хотели бы присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимости жизни», — отметили политики.

В июне депутат, второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро назвал санкции против России бомбой замедленного действия и отметил, что они перерастают в социальные протесты.

Сомнения в эффективности санкций выразили и в других странах

Ранее обозреватель American Thinker Томас Лифсон выразил похожее мнение, заявив, что президент России Владимир Путин обвел Байдена вокруг пальца в энергетической войне. Наложив эмбарго на покупку российской нефти, западные страны спровоцировали повышение стоимости ресурса, создав дефицит, утверждал он.

Об ущербе от санкций против России заявлял и экс-премьер Словакии, лидер ее парламентской оппозиции Роберт Фицо. По его словам, рестрикции не только не работают, но и наносят ущерб таким странам, как Словакия. «Запад совершенно сошел с ума», — добавил он. По мнению политика, лучшим примером провала санкций против Москвы является остановка прокачки российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба».

Обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн также указывал на провал санкций против России. Как отметил эксперт, торговля между странами продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.