Die Welt: торговля между Россией и Германией продолжает расти, несмотря на санкции

Обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн указал на провал санкций против России. Как отметил эксперт, торговля между странами продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку.

Герсеманн со ссылкой на статью в Süddeutsche Zeitung напомнил, что целью санкций было «подать сигнал» президенту России Владимиру Путину. При этом, несмотря на ограничения на на российские уголь, сталь, древесину, цемент и золото, торговля между странами растет из-за возросших цен на газ. Обозреватель высказал мнение, что российский лидер вряд ли прислушается к таким «внушениям».

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в июне российский газ обошелся Германии в 3,5 миллиарда евро. По сравнению с маем эта сумма выросла на 5 процентов, а с июнем прошлого года — на 39 процентов. По мнению эксперта, чисто математически доходы от экспорта в Германию покрывают большую часть военных расходов Москвы. И несмотря на сокращение физического импорта на 30 процентов, цель санкций не достигнута. «Все получилось против нашего расчета», — констатировал он.

Герсеманн добавил, что Россия «сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи». «Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», — заключил эксперт.

Ранее члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун предрекли протесты из-за санкций против России. Они отметили, что Европа и США ввели ограничения на экономическое сотрудничество с «крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития».