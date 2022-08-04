Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии указали на провал санкций против России

Die Welt: торговля между Россией и Германией продолжает расти, несмотря на санкции

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Обозреватель Die Welt Олаф Герсеманн указал на провал санкций против России. Как отметил эксперт, торговля между странами продолжает расти, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку.

Герсеманн со ссылкой на статью в Süddeutsche Zeitung напомнил, что целью санкций было «подать сигнал» президенту России Владимиру Путину. При этом, несмотря на ограничения на на российские уголь, сталь, древесину, цемент и золото, торговля между странами растет из-за возросших цен на газ. Обозреватель высказал мнение, что российский лидер вряд ли прислушается к таким «внушениям».

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в июне российский газ обошелся Германии в 3,5 миллиарда евро. По сравнению с маем эта сумма выросла на 5 процентов, а с июнем прошлого года — на 39 процентов. По мнению эксперта, чисто математически доходы от экспорта в Германию покрывают большую часть военных расходов Москвы. И несмотря на сокращение физического импорта на 30 процентов, цель санкций не достигнута. «Все получилось против нашего расчета», — констатировал он.

Герсеманн добавил, что Россия «сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи». «Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», — заключил эксперт.

Ранее члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун предрекли протесты из-за санкций против России. Они отметили, что Европа и США ввели ограничения на экономическое сотрудничество с «крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития».

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии указали на провал санкций против России
Посольство США в России отреагировало на приговор баскетболистке Грайнер
В Турции анонсировали выход трех судов с зерном с Украины
В НБА высказались об обвинительном приговоре баскетболистке Грайнер
Судмедэксперт сравнил пользу жизни в городе и в деревне
Врач призвала для сохранения молодости отказаться от ряда продуктов
ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына
Пучков прокомментировал удаление своего YouTube-канала
Росгвардейцы уничтожили более 20 операторов украинских беспилотников
Федерация баскетбола США сделала заявление после приговора Грайнер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.