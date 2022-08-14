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Кадыров сообщил о занятии стратегически важной позиции под Северском в ДНР

Глава Чечни Кадыров сообщил о занятии стратегически важной позиции под Северском в ДНР
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о занятии бойцами спецназа «Ахмат» под руководством и. о. командира Ахмеда «Комбат» Сайдарханова очередной стратегически важной позиции под Северском в Донецкой народной республике (ДНР).

«Наши воины заставляют противника оставлять рубежи обороны и обреченно посматривать в сторону Киева», — написал Кадыров. Кроме того, бойцы спецподразделения «Ахмат» провели успешную операцию и уничтожили укрепрайон украинских военных, один из них погиб, трое взяты в плен.

В настоящее время идет зачистка зеленой зоны в окрестностях Северска. Кадыров добавил, что наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день, с российской стороны потерь нет.

Ранее в воскресенье, 14 августа, Рамзан Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев. Он добавил, что добровольцы имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач.

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Марина Совина
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