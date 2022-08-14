Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Донбасс отправилась новая группа добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев. Об этом он написал в своем Telegram.

«Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — сообщил Кадыров. Он добавил, что добровольцы имеют хорошую подготовку для быстрого и качественного решения оперативных задач.

Ранее Кадыров рассказал, что в Чеченской Республике 9 тысяч бойцов готовы к отправке в зону проведения специальной военной операции, еще 10 тысяч человек находятся в резерве. Он отметил, что подразделения чеченских добровольцев могут применять любую тактику в борьбе с Вооруженными силами Украины (ВСУ).