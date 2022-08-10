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Кадыров заявил о готовности девяти тысяч бойцов отправиться в зону СВО

Глава Чечни Кадыров заявил о готовности девяти тысяч бойцов к отправке на Украину

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

В Чеченской Республике девять тысяч бойцов готовы к отправке в зону проведения специальной военной операции, еще 10 тысяч человек находятся в резерве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Кадыров назвал этих солдат прекрасно обученными и отметил, что и готовые к отправке бойцы, и находящиеся в резерве готовы «провести любую работу до полного разгрома нацистов на Украине».

Также глава Чечни отметил, что подразделения чеченских добровольцев могут применять любую тактику в борьбе с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«С этой сволотой мы намерены бороться не только в позиционном плане, но также применять партизанские методы. Будем применять любую тактику, которая может принести наилучший результат», — объявил Кадыров.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

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Валерий Розенберг
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