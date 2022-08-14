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Командир «Кракена» подтвердил захват домов под Харьковом

Командир «Кракена» подтвердил захват бойцами формирования дачных домов под Харьковом

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир украинского нацформирования «Кракен» Дмитрий Стрельников, взятый в плен, подтвердил захват домов бойцами формирования в дачном массиве под Харьковом. Его слова приводит РИА Новости.

«По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно — смотришь, передаешь информацию», — рассказал он.

Ранее об этом говорил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, украинские боевики оборудуют опорные пункты в жилых многоквартирных домах Николаева и Харькова.

Алевтина Запольская
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