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Актриса из «Возвращения Мухтара» дала совет о построении отношений со свекровью

Актриса Оксана Сташенко посоветовала не обсуждать денежные вопросы со свекровью

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская актриса, звезда детективного телесериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко дала совет невесткам о построении отношений со свекровью. Она рекомендовала не посвящать мать мужа в денежные вопросы семьи. Своим мнением артистка поделилась в разговоре с порталом PopCornNews.

Актриса отметила, что свекрови в отличие от тещ более ревностно относятся к выбору детей. По словам Сташенко, она общается со свекровью только через мужа, чтобы избежать недопониманий. Супругам также важно только друг с другом обсуждать вопрос траты семейного бюджета.

«Самое главное — все денежные отношения мужа и жены ни в коем случае не доводить до сведения свекрови. Ни в коем случае. Если пара планирует купить дачу, машину, построить дом, поменять квартиру… Только после того, как все осуществили, приглашать на "смотрины"», — заявила актриса.

Ранее психолог Чики Дэвис в статье для Psychology Today дала советы о построении по-настоящему счастливых отношений. По словам эксперта, влюбленным нужно развивать эмоциональную связь и чаще пробовать что-то новое, а также быть честными друг с другом.

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Нина Ташевская
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