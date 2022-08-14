Роспотребнадзор оценит ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве

Специалисты Роспотребнадзора оценят ситуацию с утечкой неизвестного вещества в Москве

Специалисты Роспотребнадзора выехали на место происшествия на юго-востоке Москвы для оценки ситуации и решения вопроса о проведении лабораторных исследований. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что для исключения причинения вреда здоровью жителей дома вывели на улицу до выяснения обстоятельств. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.

Ранее сообщалось, что трое жильцов дома на юго-востоке Москвы и несколько врачей отравились неизвестным веществом. По данным собеседника агентства, троим жителям дома на улице 40 лет Октября стало плохо, и они вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики также почувствовали недомогание.