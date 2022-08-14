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Стало известно о масштабных обысках в России у поддерживающей «Азов» секты

РИА Новости: в России проходят обыски у поддерживающей «Азов» секты «Новое поколение»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В нескольких регионах России проходят масштабные обыски в ячейках признанной нежелательной и поддерживающей полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) религиозной секты «Новое поколение». Об этом сообщает источник РИА Новости.

«В рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках радикальной религиозной секты "Новое поколение", которая поддерживает нацбатальон "Азов"», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства уточнил, что обыски проходят в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово, Новосибирске. Уголовное дело связано с осуществлением деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России.

2 августа Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства. Теперь всех бойцов этого нацбатальона смогут привлекать к уголовной ответственности как участников террористической организации, им грозит до 20 лет колонии.

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Варвара Кошечкина
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