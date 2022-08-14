Москвичам пообещали «сверхлетнюю» погоду

Глава Гидрометцентра Вильфанд пообещал, что в Москве будет «сверхлетняя» погода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что в начале следующей недели в Москве будет «сверхлетняя» погода. Ситуация находится под воздействием мощного антициклона, сообщают «Известия».

По словам эксперта, из-за воздействия антициклона в столице зафиксировали высокое давление и ясное небо. В начале недели температура будет выше нормы почти на 5 градусов Цельсия, а к середине — на 6градусов.

«Погода будет летняя, я бы даже сказал, "сверхлетняя". Климатически самый жаркий период уже прошел, потому что он приходится на конец июля, а сейчас наступает середина августа. Но тем не менее температура такая, что о ней можно говорить, что она летняя не в московском исполнении, а в курско-ростовском», — уточнил Вильфанд.

Специалист отметил, что ночи в городе становятся тропическими. Так, в ночь со вторника в центре столицы ожидается температура выше 20 градусов. Днем столбик термометра может подняться до 32 градусов. «Это опасная погода. И особенно эта опасность возрастает в связи с теплыми ночами, потому что человеческий организм не успевает восстановиться от летнего зноя. Осадков в течение всей недели не ожидается», — рассказал эксперт.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о наступлении 40-градусной жары на выходных в некоторых регионах Поволжья и юга России. По его словам, обширный антициклон сейчас продвигается с запада на восток, на территорию России. Его влияние будет «очень мощное и обширное».