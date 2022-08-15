Минобороны отчиталось о трех сбитых украинских беспилотниках

Минобороны России заявило об уничтожении трех украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 15 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что беспилотные аппараты были уничтожены в районах населенных пунктов Марьинка, Червонное и Уды.

«Кроме того, перехвачено два реактивных снаряда систем залпового огня в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что системы ПВО перехватили в Луганской народной республике (ЛНР) и Херсонской области ракету «Точка-У»и 15 реактивных снарядов систем залпового огня.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.