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В Чечне разработали программу для подготовки хоккеистов в виртуальной реальности

Чеченский студент разработал программу для подготовки хоккеистов в виртуальной реальности

Фото: Andy Hall / Unsplash

Студент Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ) разработал программу для подготовки хоккейных вратарей в виртуальной реальности. Об этом сообщает ТАСС.

Проект получил грант в миллион рублей для создания стартапа. «Мы получили грант на развитие и доведение разработки до коммерческого продукта, основания своей компании», — рассказал разработчик программного обеспечения Джабраил Чабаев. По его словам, целевая аудитория проекта — школы вратарей, любители и профессиональные игроки.

Чабаев также сообщил, что готов прототип, в котором есть семь заранее заготовленных сценариев игры и разные уровни сложности. В рабочем состоянии его планируют представить в этом году. Программа состоит из двух моделей — для вратаря и тренера, который сможет регулировать процесс тренировки с компьютера.

«Сейчас мы работаем над созданием конструктора сценариев, чтобы тренер сам мог создавать, а не пользоваться тем, что заложено в программном обеспечении. У программы есть один прямой конкурент — канадский, но у них нет конструктора сценариев, и программа не предусматривает участия тренера в процессе», — рассказал Чабаев.

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Варвара Кошечкина
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