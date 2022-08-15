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11-летний школьник из Москвы попал в больницу из-за «Доширака»

В Москве школьник насыпал себе в ухо специи из лапши «Доширак» и попал в больницу

Фото: Shutterstock

В Москве 11-летний мальчик насыпал себе в ухо специи из лапши быстрого приготовления и попал в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По данным издания, школьник решил поужинать «Дошираком». Процесс готовки настолько увлек юного горожанина, что он применил приправу не по назначению.

Когда мальчик испытал дискомфорт, он обратился к взрослым. Те вызвали медиков и отвезли его в Морозовскую детскую больницу.

Медикам он рассказал о неудачной шалости. Ребенку оказали помощь и позже отпустили домой.

Ранее в Казани у школьника в ухе застрял микронаушник, с помощью которого он пытался списать ЕГЭ. Знакомый подростка должен был подсказывать ему через наушник правильные ответы на вопросы экзамена.

Однако школьник не рассчитал силы, засунул устройство слишком глубоко в ухо и не смог извлечь.

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Анна Щербакова
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