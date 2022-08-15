Умер автор бестселлера «Заклинатель лошадей»

Автор бестселлера «Заклинатель лошадей» Николас Эванс умер в возрасте 72 лет

Умер британский писатель Николас Эванс. Об этом сообщает издание The Guardian.

Автор бестселлера «Заклинатель лошадей» скончался в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал сердечной приступ. «Он прожил полную и счастливую жизнь в своем доме на берегу реки Дарт в Девоне», — говорится в заявлении литературного агентства United Agents.

Николас Эванс родился в 1950 году в графстве Вустершир на западе Англии. В молодости он изучал право в Оксфордском университете и работал журналистом в газете Evening Chronicle. Позднее он также работал на телевидении и выпускал документальные фильмы об искусстве.

Его роман 1995 года «Заклинатель лошадей» был продан тиражом 15 миллионов копий по всему миру, став бестселлером номер один в 20 странах. Он был переведен на 40 языков, также был снят фильм с участием режиссера и продюсера Роберта Редфорда. Главные роли в картине исполнили сам Редфорд, Кристин Скотт Томас и Скарлетт Йоханссон. Среди других известных работ Эванса — «Петля», «Прыжок в огонь» и «Отважный».