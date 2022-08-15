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Российский стилист назвал самую модную модель джинсов

Российский стилист Алеко Надирян назвал актуальными «вареные» джинсы

Фото: Jason Leung / Unsplash

Российский стилист Алеко Надирян, сотрудничающий с Анастасией Решетовой и Алесей Кафельниковой, назвал самую модную модель джинсов в текущем сезоне. На эту тему он высказался в личном Telegram-канале.

По словам эксперта, популярность обрели так называемые «вареные» джинсы, выполненные из выбеленного денима. Надирян уточнил, что указанные брюки придут на смену актуальным на данный момент брюкам-карго. Отмечается, что в подобных джинсах уже появлялась на публике телезвезда Кайли Дженнер.

«Главное — не переборщить с ностальгией. Такая расцветка делает джинсы акцентными, поэтому лучше разбавить образ базовым верхом или выбрать для них более современный фасон, чтобы не было ощущения, что с 2010-го вы сидели в холодильнике и ждали своего часа», — высказался он в заключение.

Ранее звездный стилист Владислав Лисовец перечислил модные фасоны мужских брюк на осень. Так, в одежде будет преобладать утонченный крой, который постепенно начнет замещать вещи объемных оверсайз-силуэтов. Лисовец также допустил востребованность прямых и облегающих моделей.

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Майя Пономаренко
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