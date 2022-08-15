Эксперт рассказала о росте интереса к развитию московского бизнеса

По итогам 2021 года поддержку МЭЦ получили 6475 компаний Москвы

Московские компании продолжают активно развивать внешнеэкономические связи и заключать международные сделки несмотря на сложную экономическую конъюнктуру. Во многом этому способствует помощь Московского экспортного центра (МЭЦ) — с его поддержкой городские предприниматели легко выходят на зарубежные рынки и продолжают масштабироваться.

По итогам 2021 года поддержку МЭЦ получили 6475 компаний города, а объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку, составил 81,4 миллиона долларов. Это компании, которые получили от МЭЦ нефинансовую помощь: приняли участие в бизнес-миссиях и выставках, были поддержаны на онлайн-площадках, получили софинансирование акселерационных программ, выведены в ритейл-сети.

При этом финансовая поддержка в 2021 году также побила рекорды: московским предпринимателям было одобрено 284 заявки на получение экспортного гранта и субсидий на сумму более 634 миллионов рублей.

Выходить на зарубежные рынки зачастую нелегко, однако у Московского экспортного центра есть ряд инструментов, направленных на помощь и поддержку предпринимателей. Это и образовательная поддержка, и бизнес-миссии в различные страны, и помощь в продвижении товаров на маркетплейсах, и международные выставки. Ключевая задача МЭЦ — увеличить число экспортеров и помочь им в развитии внешнеэкономической деятельности.

Так, в 2021 году МЭЦ помог медицинским предприятиям принять участие в профильных международных выставках Africa Health и Medica и финансировал все деловые мероприятия. На выставке Medica в Дюссельдорфе компании Москвы представили продукцию на объединенном стенде Made in Moscow в очном формате. А для Africa Health организовали онлайн-бизнес-миссию. Для производителей косметической продукции провели онлайн-бизнес-миссию в рамках выставки Intercharm Korea.

Московские производители электроники поучаствовали в бизнес-миссиях с партнерами из Индии, Катара, Финляндии, Армении и других стран. Московский экспортный центр профинансировал организацию переговоров и услуги переводчиков.

Помимо этого, для производителей готовой продукции есть целый набор инструментов поддержки онлайн-экспорта, в том числе продажи на зарубежных маркетплейсах. При поддержке города компании могут начать торговлю на различных интернет-площадках.

Экспортерам предоставляют и образовательную поддержку. В столице действует Московская школа экспортера. Слушатели учатся международным коммуникациям, маркетингу, логистике, сертификации. Кроме того, в рамках программы проводят конференции, на которых столичные производители узнают об особенностях поставок товаров в разные страны.

Вопросы изучения законодательства, особенностей логистики и заключения международных соглашений очень востребованы, рассказала основатель Группы компаний JUST Людмила Теселкина.

«Эта тема очень востребована, особенно с 24 февраля, когда произошли изменения в требованиях по экспорту, были введены в действие несколько постановлений правительства, которые предполагали получение некоторых дополнительных разрешительных документов по экспорту. С этого периода интерес усилился, я бы даже сказала, троекратно усилился», — отметила она. Говоря о том, насколько актуально для российских компаний расширение знаний в сфере развития экспортных-импортных отношений, Людмила Теселкина рассказала о состоявшейся недавно в Волгограде встрече, организованной местным экспортным центром. Ее участниками стали как крупные экспортеры, например, Волжский трубный завод и индивидуальные предприниматели, которые только задумываются об экспорте.

По словам Людмилы Теселкиной, сегодняшнее таможенное законодательство РФ — это более 60 тысяч нормативно-правовых документов, регулирующих и экспортные, и импортные операции. «Это очень важные и нужные сведения для экспортеров, поскольку если с самого начала неправильно выстроить взаимоотношения при таможенном оформлении, это может повлечь за собой дополнительные расходы, простои и невозможность в дальнейшем подтвердить нулевую ставку НДС», — рассказала она. Сейчас грамотность участников ВЭД повышается, и они понимают, что заранее необходимо изучить все аспекты этой деятельности, считает Людмила Теселкина.

«Мы являемся транспортно-экспедиторской таможенно-брокерской компанией и у нас есть аккредитованный Министерством образования как центр повышения квалификации образовательный центр Академия компетенций Just Skills. Компании-экспортеры — потенциальные или уже действующие — должны обладать соответствующими знаниями и умениями, чтобы реализовывать экспортные поставки с точки зрения организации транспортной логистики и прохождения таможенных формальностей. Здесь МЭЦ подключает нас — мы организовываем обучающие мероприятия, посвященные таможенным особенностям экспорта и транспортной логистики, заключению международных контрактов и соблюдению международного законодательства. В этой сфере мы сотрудничаем с МЭЦ уже много лет», — рассказала она.

Производители могут сформировать стратегию выхода на экспорт, участвуя в акселерационных программах, где МЭЦ софинансирует до 90 процентов стоимости участия. Такие проекты уже проводили вместе с Московской школой управления «Сколково», GenerationS, GVA и другими профильными организациями. После этого многие компании нашли партнеров за рубежом. Так, один из выпускников программы «Экспортеры 2.0» запустил экспорт стоматологических фантомов в Мексику и Иорданию.

Найти новых бизнес-партнеров и наладить деловые коммуникации московским экспортерам помогает выставочная программа. Участники могут предоставлять продукцию на коллективном стенде Made in Moscow на выставках в разных странах, причем даже в онлайн-формате, который начали применять во время пандемии коронавируса.