Цены на электричество предложили регулировать по-новому

«Сообщество потребителей энергии» предложило новую методику определения цены электричества

Промышленные потребители электроэнергии, входящие в ассоциацию «Сообщество потребителей энергии», предложили регулировать цены по-новому, пишут «Ведомости». В частности, они предлагают изменить методику определения предельной цены на рынке, который является основным для оптовой реализации электроэнергии.

Обычно разработкой методики определения экономической обоснованности цен на электроэнергию на оптовом рынке занимается Федеральной антимонопольная служба (ФАС), однако в июне «Совет рынка», выступающий регулятором оптового рынка электроэнергии, вносил свои предложения. Главное из них касается введения нового параметра — удельного расхода топлива (УРТ) на прирост выработки. Вместе с фактической ценой топлива в конкретный час он, как предлагалось, будет влиять на предельный уровень цен, указываемый в рыночных заявках генераторов энергии.

Нынешняя инициатива «Сообщества потребителей энергии» учитывает прежние предложения «Совета рынка», но предполагает дополнительно учитывать при определении предельного уровня цен и доработке соответствующей методики ситуации в Сибири, отличающейся высокой долей генерации на угольных мощностях. Так, УРТ необходимо нормировать по отдельности для тепловых электростанций (ТЭС), вырабатывающих электричество и поставляющих тепло. Также его нужно дифференцировать для газовой и угольной генерации.

Кроме того, «Сообщество потребителей энергии» просит ФАС контролировать заявки аффилированных и доминирующих поставщиков на рынке на сутки вперед. Ассоциация указывает, что рост цен на рынке на сутки вперед с февраля составил 23 процента в годовом выражении. При этом объективные факторы, на которые указывал «Совет рынка», вызывают у авторов инициативы вопросы.

В частности, вопреки заверениям «Совета рынка» о росте цен на уголь, который привел к удорожанию выработки на угольных мощностях, данные Минэнерго свидетельствуют о снижении стоимости угля в последние месяцы.