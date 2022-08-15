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Появились подробности унесшей жизни пятерых россиян аварии со скорой

Спровоцировавший ДТП с 5 погибшими в Нижнем Тагиле подросток скрывался от погони ДПС
Начало событий в новости Пятеро россиян погибли при столкновении легковушки со скорой

Фото: Telegram-канал «Подъем»

16-летий подросток, управлявший автомобилем Hyundai Accent в Нижнем Тагиле и спровоцировавший столкновение с автомобилем скорой помощи, пытался скрыться от преследования полиции. Подробности ДТП, в котором погибли пять человек, приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По появившимся данным, скорость, с которой ехал автомобиль Hyundai, составляла 170 километров в час. На этой скорости водитель намеревался уйти от погони, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в скорую.

«Подъем» отмечает, что полиция преследовала Hyundai не только потому, что автомобилем управлял пьяный несовершеннолетний, но и потому, что подросток и его приятели угнали эту машину.

По сообщению представителя УМВД по Свердловской области Валерия Горелых, в ДТП погибли пассажир скорой, женщина-фельдшер, три пассажира Hyundai и ее водитель. Еще два человека — пассажир Hyundai 2003 года рождения и водитель бригады скорой помощи — госпитализированы.

Прибывшие на место аварии спасатели рассказали изданию E1.RU, что от тел погибших почти ничего не осталось — они сгорели. Пострадавшего легкового автомобиля пришлось доставать с помощью специального оборудования. Также в салоне Hyundai были обнаружены банные принадлежности — по версии спасателей, группа подростков возвращалась из сауны.

Ранее были опубликованы кадры с места ДТП.

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Валерий Розенберг
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