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Появились кадры с места гибели пяти россиян в ДТП со скорой

В сети появились кадры с места аварии со скорой в Нижнем Тагиле, где погибли пять человек

Фото: Telegram-канал «SHOT»

В сети появились кадры с места аварии с участием машины скорой помощи в Нижнем Тагиле, где пять человек погибли и еще двое пострадали. Их публикует Telegram-канал SHOT.

Фото: Telegram-канал «SHOT»

На кадрах видно, что автомобиль скорой помощи серьезно поврежден. Машина, за рулем которой, предположительно, был 16-летний подросток, полностью сгорела.

Об аварии в Нижнем Тагиле стало известно 15 августа. ДТП произошло, так как легковой автомобиль Hyundai проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со скорой. От удара легковушка загорелась. Погибли водитель Hyundai и трое пассажиров, а также фельдшер.

Ранее в Ростовской области в ДТП с участием грузовика заживо сгорели пять человек, среди которых был ребенок. Водитель грузовика выехал на встречку, где врезался в легковой автомобиль. Из-за столкновения машина с пятью людьми внутри загорелась.

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Анастасия Шейкина
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