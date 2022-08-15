Сообщение о нехватке учебников в Стерлитамаке оказалось частично недостоверным

Сообщение о нехватке учебников в школе в Стерлитамаке оказалось частично недостоверным

Сообщение о нехватке учебников в школе в Стерлитамаке оказалось частично недостоверным.

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» опубликовала информацию о том, что в одной из школ Стерлитамака шестиклассникам не хватает учебников. По ее словам, родители учеников прислали скриншот сообщения от классного руководителя. «Педагог пишет, что пока литература пришла лишь для седьмых, восьмых и девятых классов. Что касается шестиклассников, их заказ отправили, но он придет позже — “примерно во втором полугодии”», — сказано в посте.

К записи Собчак приложила скриншот сообщений от классного руководителя, в котором он предупреждает родителей о том, что учебники по всем предметам будут в PDF-формате. Также к посту журналистка приложила фото учебников, которые родителям школьников прислали на случай, если такие «остались от братьев».

14 августа, на следующий день после публикации поста Собчак, башкирские СМИ опубликовали ответ школы на заявление журналистки. Так, в распоряжении издания «Республика Башкортостан» оказался документ, подписанный директором школы №23 Оксаной Самойловой. В нем утверждается, что образовательной учреждение своевременно заключило договоры на учебники для шестого класса, и они уже поступают в школу. «Заказ на учебники для шестого класса сформирован, по мере поступления будут предоставлены учащимся, также работает городской межбиблиотечный абонемент. К 1 сентября учащиеся шестого класса будут обеспечены учебниками и учебными пособиями», — сказано в документе.

При этом в школе подтвердили факт рассылки сообщения о нехватке учебников классным руководителем. Самойлова подчеркнула, что педагог ошибся, назвав электронную форму учебника PDF-форматом. «Учащимся в соответствии с федеральными государственными стандартами, утвержденными приказами Минобрнауки предоставляется учебник: из расчета не менее одного учебника для учащегося в печатной и (или) электронной форме», — отметили в школе. В каком формате будут учебники у детей к 1 сентября не уточняется. Сам стандарт, указанный Самойловой, действительно, существует.

Новость не очень хорошо разошлась в СМИ. О ней написали в основном башкирские издания. Сюжет о посте Собчак в агрегаторе «Яндекс.Новости» включает восемь новостей. А новостей с комментарием школы оказалось девять.

Новость также разошлась по многим региональным пабликам во «ВКонтакте». Посты были посвящены как сообщению Собчак, так и ответу директора школы. Написали об этом, например, каналы «Что происходит в Башкирии» и «Новости Уфа | Башкортостан».