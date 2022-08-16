Раскрыты занявшие место Zara в московском «Афимолле» бренды

Стилист Надирян: место магазина Zara в «Афимолле» заняли бутики Charuel, 2Mood и Emka

Российский стилист Алеко Надирян раскрыл бренды, которые займут место московского магазина испанского бренда Zara. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Автор публикации разместил фотографии бутиков российских марок Charuel, 2Mood и Emka, которые открылись в торговом центре «Афимолл». По словам блогера, все три торговые точки появились на месте одного из магазинов Zara, который занимал площадь 4500 квадратных метров.

Испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки, объявила о приостановке продаж продукции российским покупателям 5 марта. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

При этом 14 июня стало известно, что российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Zara. Руководитель пресс-службы маркетплейса Валерий Прокопьев рассказал о подлинности продукции, заявив, что она закупается напрямую от производителей или от официальных дистрибьюторов.