Чеченцы записали видео с извинениями из мусорных баков после издевательств над мужчиной

Двое чеченцев, стоя в мусорных баках, записали видео с извинениями. Они сделали это после издевательств над мужчиной с особенностями развития. Кадры были опубликованы в Telegram-канале Mash Gor.

На появившемся видеоролике уроженцы Чеченской Республики просят прощения за свои действия. По словам одного из хулиганов, они совершили недостойный поступок. «Нас Аллах наказал», — поясняет другой.

Ранее в соцсетях распространили кадры, на которых чеченцы заставляли больного парня сидеть в контейнере для отходов. Данная видеозапись попалась на глаза «старшим братьям» двух хулиганов. После этого чеченцы принесли публичное извинение.

В Чечне активно применяется практика подобных извинений. Методика действует и за пределами республики. В 2021 году перед чеченским главой Рамзаном Кадыровым извинились не менее трех жителей России. В мае 17-летний пользователь TikTok из Перми также назвал главу Чечни шайтаном. Кадыров пообещал найти и «уничтожить» комментатора, после чего подросток публично извинился.

Вице-премьер Чечни Джамбулат Умаров даже призывал распространить практику извинений на камеру повсеместно. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заметил, что вопрос о практикe извинений на камеру не входит в компетенцию Кремля.