Кадыров пообещал НАТО «приступы тоски и отчаяния»

Кадыров напомнил НАТО о военной мощи РФ и посулил недругам «приступы тоски и отчаяния»

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил «недругам», что Россия является ведущей военной державой в мире, а также пообещал НАТО «приступы тоски, досады и отчаяния». Об этом он написал в Telegram.

По словам главы республики, несмотря на все усилия Североатлантического альянса изолировать Россию, страна все равно остается отрытой для всех, кто хочет с ней дружить и иметь доверительные отношения. «Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия — это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого, будем мы», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что Россия всегда была интересна тем странам, которые «не выслуживаются перед США и их приспешниками».

Ранее Рамзан Кадыров обратился к западным политикам и посоветовал им пересмотреть свои отношения с Россией. По его мнению, Западу следует стремиться не к развалу «сильной и мощной России», а изменить отношения в сторону сотрудничества со страной, которая «превратилась за последние 20 лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое».