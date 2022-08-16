Молодая россиянка выманила у 67 мужчин миллионы «на похороны бабушки»

Жительница Стерлитамака обманом выманила у 67 мужчин 2,3 млн рублей, соврав про похороны

В Норильске суд вынес приговор девушке, которая обманом завладела деньгами 67 мужчин, соврав им, что средства нужны на оплату похорон бабушки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 22-летняя жительница башкирского Стерлитамака получила три года условно.

Как установил суд, с октября 2019-го по апрель 2021 года она знакомилась в интернете с мужчинами, которым жаловалась на смерть бабушки и просила о материальной помощи. В подтверждение своих слов она отсылала новым знакомым фотографии на фоне постели с лежащим человеком, прикрытым белой простыней. Обманутые из 20 регионов страны переводили ей деньги. Больше всех девушке пожертвовал 28-летний житель Татарстана — за пять месяцев он совершил 56 переводов на общую сумму свыше 400 тысяч рублей.

Общий ущерб следствие оценило в 2,3 миллиона рублей. Красноярские полицейские нашли мошенницу, у нее было изъято 1,25 миллиона рублей.