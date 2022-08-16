Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МВД Германии заявила о возможных атаках на газовые терминалы из-за кризиса

Глава МВД ФРГ Фезер заявила о возможных атаках на газовые терминалы из-за кризиса

Фото: Michele Tantussi / Reuters

На фоне конфликта из-за поставок в Германию российских энергоносителей и роста опасений в связи с предстоящим отопительным сезоном Министерство внутренних дел (МВД) страны не исключает возможных атак на газовые терминалы. Об этом в интервью изданию Bild заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

«Мы должны быть готовы к возможным атакам на газовые терминалы и другие критически важные объекты инфраструктуры», — указала она.

По словам Фезер, экстремисты могут злоупотребить правом на законный протест и совершить целенаправленные атаки на объекты энергетического сектора. Тем не менее министр не ждет в Германии массовых беспорядков.

Материалы по теме:
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022
Сытый — голодному. Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
Сытый — голодному.Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
5 августа 2022

«Мы встревожены попыткой левых экстремистов использовать протесты против изменения климата в своих целях. С другой стороны, конечно, мы продолжаем видеть опасность, исходящую и от правых», — отметила она.

Фезер также обратила внимание на то, что немецкие власти должны защитить себя от массированных кампаний дезинформации и «кибератак со стороны России». «В этом отношении немецкие силы безопасности в настоящее время преуспевают. С начала войны в Украине еще не было успешной крупной российской кибератаки на немецкие системы», — сказала министр.

Ранее глава Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер заявил, что подземные газовые хранилища в Германии с опережением заполнены на 75 процентов. При этом он отметил, что Германия должна на 20 процентов сократить потребление газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Украинские диверсанты подорвали питающие АЭС опоры ЛЭП в Курской области
Возможности российского боевого робота показали на видео
Замначальника отдела тюменского УМВД арестовали по делу о многомиллионной взятке
Начато расследование диверсии на военном складе в Крыму
Движение на российско-эстонской границе возобновили
Врачи назвали способы борьбы с облысением после мытья головы
Глава МВД Германии заявила о возможных атаках на газовые терминалы из-за кризиса
Судмедэксперт раскрыл подробности обучения своей профессии в медвузах
Аксенов рассказал о мародерстве после взрывов на военном складе в Крыму
Эксперты рассказали о сложности при накоплении миль на банковских картах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.