Глава МВД Германии заявила о возможных атаках на газовые терминалы из-за кризиса

Глава МВД ФРГ Фезер заявила о возможных атаках на газовые терминалы из-за кризиса

На фоне конфликта из-за поставок в Германию российских энергоносителей и роста опасений в связи с предстоящим отопительным сезоном Министерство внутренних дел (МВД) страны не исключает возможных атак на газовые терминалы. Об этом в интервью изданию Bild заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

«Мы должны быть готовы к возможным атакам на газовые терминалы и другие критически важные объекты инфраструктуры», — указала она.

По словам Фезер, экстремисты могут злоупотребить правом на законный протест и совершить целенаправленные атаки на объекты энергетического сектора. Тем не менее министр не ждет в Германии массовых беспорядков.

«Мы встревожены попыткой левых экстремистов использовать протесты против изменения климата в своих целях. С другой стороны, конечно, мы продолжаем видеть опасность, исходящую и от правых», — отметила она.

Фезер также обратила внимание на то, что немецкие власти должны защитить себя от массированных кампаний дезинформации и «кибератак со стороны России». «В этом отношении немецкие силы безопасности в настоящее время преуспевают. С начала войны в Украине еще не было успешной крупной российской кибератаки на немецкие системы», — сказала министр.

Ранее глава Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер заявил, что подземные газовые хранилища в Германии с опережением заполнены на 75 процентов. При этом он отметил, что Германия должна на 20 процентов сократить потребление газа.