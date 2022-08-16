Психолог назвала явные признаки токсичных отношений

Психолог Сафина назвала тотальный контроль и агрессию признаками токсичных отношений

Токсичные отношения негативно влияют на самооценку человека и тормозят развитие личности, что может привести к расстройствам психики, заявила психолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets Риналия Сафина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала явные признаки токсичных отношений, среди которых — тотальный контроль и немотивированная агрессия.

Токсичными называют отношения между людьми, в которых они испытывают эмоциональную боль, отметила специалистка. По ее словам, такая связь приводит к сильной взаимозависимости партнеров, из-за которой они не осознают, что травмируют друг друга. «Стереотипы вроде “стерпится — слюбится”, “зато я не одинок” в таких отношениях подаются как норма, но они совсем не упрощают жизнь, а наоборот, разрушают семейное счастье», — объяснила Сафина.

Психолог назвала пять характерных признаков токсичных отношений, первым из которых является отсутствие доверия в паре.

Людей в здоровых отношениях отличает уверенность в стабильности их связи. В токсичных отношениях ни о каком доверии и не слышали. Причем имеется в виду не только верность, но тот факт, что партнер будет действовать в ваших общих интересах. Без этого не может возникнуть чувства безопасности, в котором мы так нуждаемся Риналия Сафина Психолог-сексолог, тренер Центра сексуального образования Secrets

Также в токсичных отношениях всегда присутствует скрытая агрессия, которая со временем может трансформироваться в физическое насилие, продолжила Сафина. Стоит насторожиться, если один из партнеров постоянно повышает голос на другого, оскорбляет и безосновательно обвиняет его. Привычка бросать и ломать вещи и попытки физического запугивания тоже не норма, добавила психолог.

Еще один признак токсичных отношений — это тотальный контроль. По словам Сафиной, признаки контролирующего поведения включают:

указание партнеру на то, что делать «правильно» и что «он должен»

пристальный контроль местонахождения партнера и его контактов с другими людьми

контроль доходов и расходов партнера

требование исключить курение и употребление алкоголя под угрозой расставания

запрет на общение партнера с друзьями/коллегами/родственниками

требование предоставить доступ к телефону или аккаунту в социальных сетях

Ложь, какой бы незначительной она ни была, со временем подрывает доверие, но в токсичных отношениях она присутствует всегда. Однако, как отметила Сафина, когда в паре кто-то лжет, это сигнализирует о том, что другого не уважают как партнера, который заслуживает честности и заботы, а также указывает на то, что человек предан себе, а не отношениям.

И наконец, признаком токсичных отношений может быть так называемый «вампиризм», сказала психолог: «Попробуйте направить часть своей энергии на заботу о себе и посмотрите, как отреагирует партнер. Если его реакция будет негативной, это сигнализирует о токсичности в ваших отношениях. Вашему партнеру жизненно необходимо забирать все ваши силы и внимание только на себя».

Ранее психолог-сексолог Елена Кондрашева назвала способы преодолеть страх первого свидания после разрыва длительных отношений. По ее словам, проработка всего трех внутренних проблем, включая возникшую из-за болезненного разрыва старую