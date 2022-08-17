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Раскрыта стоимость авиабилетов по самым желанным направлениям бархатного сезона

«Туту.ру»: Сочи и Москва стали самыми желанными направлениями среди россиян осенью

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Сочи, Москва и Санкт-Петербург стали самыми желанными городами для путешествий в бархатном сезоне среди россиян. Стоимость авиабилетов по данным направлениям раскрыли эксперты сервиса поездок «Туту.ру», пресс-релиз находится в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в начале осени по бронированиям лидирует Сочи — на него приходится 32,1 процента от всех оформленных билетов. Средний чек на перелет в одну сторону составляет 8,1 тысячи рублей. Вторую строчку заняла Москва, куда отправятся 13,7 процента всех клиентов сервиса. Средняя стоимость проездных документов — 6,8 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (9,6 процента), куда можно улететь за 6,9 тысячи рублей.

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Кроме того, популярностью пользуются билеты в Минеральные Воды (6,6 тысячи рублей за перелет в одну сторону), Калининград (5,2 тысячи), Махачкалу (6,2 тысячи), Екатеринбург (8,4 тысячи), Красноярск (9,8 тысячи), Сургут (9,8 тысячи) и Тюмень (8,1 тысячи).

Ранее сообщалось, что стоимость пляжных туров по России в бархатном сезоне начинается от 22 тысяч рублей, на зарубежные направления — от 60 тысяч. Отмечается, что туры по стране на сентябрь-октябрь подорожали на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом, а по зарубежным странам — на 50-60 процентов.

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Валентина Процкова
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