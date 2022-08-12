Раскрыта стоимость туров на пляжные направления в бархатный сезон

News.ru: тур в Краснодарский край на сентябрь-октябрь обойдется от 35-40 тысяч рублей

Стоимость пляжных туров по России в бархатном сезоне начинается от 22 тысяч рублей, на зарубежные направления — от 60 тысяч. Цены на отдых раскрыли в News.ru.

По оценкам туроператоров, туры по России на сентябрь-октябрь подорожали на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом, а по зарубежным странам — на 50-60 процентов. Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, это связано с ростом цен на перелеты — по некоторым направлением стоимость авиабилетов увеличилась в два раза.

Так, тур на десять дней в Краснодарский край с перелетом, проживанием в отеле категории три или четыре звезды и двухразовым питанием обойдется в среднем от 35-40 тысяч рублей. В Абхазии, которую туроператоры «исторически» относят к внутренним направлениям, так как туристы прилетают в Сочи, цена аналогичного тура составляет 30 тысяч рублей. В Крыму девятидневная путевка выйдет в 26 тысяч рублей без учета дороги.

Отдых в Турции, которая является безусловным лидером зарубежных направлений у россиян, обойдется примерно в 85 тысяч рублей на человека — в стоимость включено 10-11 дней проживания в отеле категории четыре-пять звезд по системе «все включено» и перелет. Поездку в Египет можно уложить в 60-65 тысяч рублей на человека, в Дубай (ОАЭ) — в 85-90 тысяч.

Недельный тур на Мальдивы с перелетом и питанием на базе завтраков обойдется от 120 тысяч рублей на человека, а стоимость аналогичной путевки в Таиланд начинается от 81,5 тысячи рублей.

Ранее в августе россиянам назвали стоимость отдыха в популярных отелях Сочи в бархатный сезон. В среднем проживание в четырехзвездочной гостинице в сентябре обойдется от 155 тысяч рублей на двоих.